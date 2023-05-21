جومانا مراد: أنا النجمة السورية الأولى في مصر

وكالات / سما /

أكدت الفنانة جومانا مراد، أنها النجمة السورية الأولى في مصر، منذ شاركت عام 2005 بالأعمال الدرامية المصرية، ونفت تعرضها للحصار والحروب الفنية، وأشارت إلى أن غيابها عن الساحة الفنية لم يكن بسبب انحسار الأضواء عنها وإنما لرغبتها في التفرغ لتكوين أسرة، وقالت إنها عادت أقوى من الأول.

وتابعت جومانا مراد خلال لقاء لها عبر برنامج "كتاب الشهرة"، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين: أنا بنت مصر وناس كتير بتقولي اني رافعه رأسهم وأضافت: أنها النجمة الأولى السورية في مصر وأنها بنت ذكرياتها في وطنها سوريا وفي نفس الوقت تشعر بالانتماء لمصر وتحب الشعب المصري، وجاء ذلك بعد تعليق أمل عرفة في لقاء سابق بنفس البرنامج عن عدم وجود فنانة سورية سبقتها في مصر.

وواصلت جومانا مراد، أنها تحب أن تدفن في مصر وليس سوريا، كما أنها أقدمت على شراء مدفن خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتجهيزة، وأنها تخشى لقاء ربها حينما يأتي موعدها.

وكشفت النجمة جومانا مراد، عن بداية دخولها لعالم الفن من خلال مصر حيث عرض عليها 3 أعمال خلال بدايتها مثل مسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلم كبير لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيض من انتاجها وحقق نجاحا كبيرا.

وتابعت جومانا مراد أنها لم تحتاج إلى أي ثنائيات فنية لكي تثبت نجاحها، وأشارت إلى أنها في البداية كانت بينها وبين الفنان سامر المصري ثنائية وحققت نجاحا كبيرا، وقالت: مش شرط اسمي يكون مرتبط بشخص تاني، بالعكس أنا بحب يكون نجاحي مستقل لوحدي والجمهور عارف الأعمال اللي قدمتها.

وأشارت جومانا مراد، أن اسمها يعد شباك تذاكر بالسينما، ولها جمهور وشعبية كبيرة في أي عمل تقدمه، مضيفة أن فيلم "كبارية"، من أهم 100 فيلم بالسينما المصرية، والعمل جعل الجمهور يعرف موهبتي الحقيقة وبه إسقاطات كثيرة ومجموعة من النجوم الكبار.

جومانا مراد: لم أنجح بسبب دعم زوجي

ونفت النجمة جومانا مراد، صحة ما يتردد حول نجاحها بسبب دعم زوجها السابق المخرج نجدة اسماعيل أنزور، وقالت: أنا موهبتي فرضت نفسها هو عرض عليا فرص في البداية وانا بحترم ذلك الشي حتى لو بكلمة ومفيش نجاح بييجي من فراغ ولو أنا مش موهوبة ومجتهدة وبطور من نفسي مكانتش وصلت للي أنا فيه.

وكشفت أن هناك أشخاص هاجموها بسبب زوجها المخرج في البداية، وحتى نجاحاتها نسٌبت كونها زوجة مخرج، مشيرة أن هناك نجمات يتعرضن لنفس الموقف بأنهن زوجات مخرج رغم نجاحهم الكبير وموهبتهم القوية.

جومانا مراد: لا استغل جمالي لتحقيق الشهرة

وردت جومانا مراد، على مقولة أن جمال وجهها هو السبب في نجاح مسيرتها، حيث قالت بأن هناك أدوار كثيرة ظهرت فيها بدون مكياج ولم تعتمد على ملامحها وهناك أدوار أخرى تتطلب فيها أن تعتمد فيها على ملامح شكلها.