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آبل ستحذف حسابات آي كلاود غير النشطة

الإثنين 22 مايو 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل ستحذف حسابات آي كلاود غير النشطة



وكالات / سما /

نوهت مصادر مهتمة بأخبار شركة "آبل" الأمريكية، أن الشركة ستقوم بحذف حسابات "آي كلاود" غير النشطة لمدة عام على الأقل.

وكانت جوجل قد أعلنت ، عزمها حذف الحسابات غير النشطة لمدة عامين على الأقل، وما يرتبط بها من بيانات وملفات مخزنة على خوادم الشركة، الأمر الذي أثار قلق بعض المستخدمين، مما قد تفعله آبل أيضًا حيال الحسابات المُهملة لديها.

وأشار موقع Macworld إلى أن شركة آبل تحذف الحسابات غير النشطة لديها بصورة أسرع من جوجل، وبقدر أقل من التحذير للمستخدمين.

وتقول الشركة في شروط خدمة آي كلاود: "يجوز لشركة آبل إنهاء حسابك بناءً على إشعار سابق مدته 30 يومًا، مرسل بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المرتبط بحسابك في حالة ما إذا؛ كان حسابك غير نشط لمدة سنة واحدة، أو هناك توقف عام أو تعديل جوهري في الخدمة أو أي جزء منها".

وتوضح آبل أن الحسابات التي يجري حذفها "ستفقد كل وسائل الوصول إلى الخدمة وأي جزء منها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حسابك ومُعرِّف Apple ID الخاص بك وحساب البريد الإلكتروني والمحتوى".

وبينما ستبدأ جوجل حذف الحسابات غير النشطة بدايةً من نهاية العام الجاري مع العديد من التنبيهات من قبلها، يبدو أن آبل كانت تعمل بصمت لحذف أي حساب آي كلاود خامل لمدة عام مع إشعار واحد فقط قبلها.

#آبل #آي كلاود #المستخدمين

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