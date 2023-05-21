وكالات / سما /

يمكن التحقق من صحة المخاوف بشأن ظهور الذكاء الاصطناعي قريبا حيث وجدت دراسة جديدة أن أحدث إصدار من برنامج ChatGPT من OpenAI يظهر تفكيرًا يشبه به الإنسان.

وطُلب من GPT-4، المستخدم لتشغيل ميزة Bing Chat من مايكروسوفت، "تكديس كتاب وتسع بيضات وجهاز كمبيوتر محمول وزجاجة ومسمار بطريقة مستقرة، وفقا لتقرير RT .

وقام النظام بترتيب العناصر حتى لا ينكسر البيض، مع توضيح كيفية وضع كل منها على الأخرى بدءا من الكتاب وانتهاء بالمسمار، وعلق أيضا على ترتيب العناصر بحيث لا ينكسر البيض وهو أمر لا يفهمه سوى البشر تماما.

وقد تغذي أبحاث مايكروسوفت نيران المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعات تجعله لا يمكن السيطرة عليه من قبل البشر - وهو شيء يسمى التفرد ويُتوقع بحلول عام 2045.

وقال بيتر لي، الذي يقود الأبحاث في مايكروسوفت: "بدأت أكون متشككا للغاية وتطور ذلك إلى إحساس بالإحباط، والانزعاج، وربما حتى الخوف. أنت تعتقد: من أين يأتي هذا؟".

ونشر لي وزملاؤه الدراسة في مارس، لكن الورقة اكتسبت مؤخرا زخما بين الجمهور، وتُظهر الصفحة 11 من تقرير بـ155 صفحة مهمة تكديس الأشياء.

وتقول الدراسة: "لدينا كتاب، وتسع بيضات، وكمبيوتر محمول، وزجاجة ومسمار. من فضلك قل لي كيف نكدسها بعضها على بعض بطريقة تبقيها مستقرة".

أجاب GPT-4: "ضع الكتاب بشكل مسطح على سطح مستو، مثل طاولة أو أرضية. فسيعمل الكتاب كقاعدة للمكدَّس ويوفر دعما كبيرا وقويا. رتب 9 بيضات في مربع 3 × 3 فوق الكتاب، مع ترك مسافة بينها. وسيشكل البيض طبقة ثانية ويوزع الوزن بالتساوي. تأكد من عدم تكسّر البيض، وتعامل معه برفق لتجنب إسقاطه''، وهو ما صدم الفريق بمنطقه الشبيه بمنطق البشر. وهذا يمكن لشخص ما في العالم المادي فهمه فقط.

لكن التعليمات لم تتوقف عند هذا الحد. وأضاف: "ضع الكمبيوتر المحمول فوق البيض، بحيث تكون الشاشة متجهة لأسفل ولوحة المفاتيح لأعلى. وسيتناسب الكمبيوتر المحمول بشكل مريح مع حدود الكتاب والبيض، وسيوفر سطحه المسطح والصلب منصة ثابتة للطبقة التالية.

تأكد من إغلاق الكمبيوتر المحمول وإيقاف تشغيله، ولا تضغط على أي مفاتيح أو أزرار ضع الزجاجة على الكمبيوتر المحمول، بحيث يكون الغطاء متجها لأعلى والجزء السفلي متجها لأسفل. ستضيف الزجاجة بعض الارتفاع والتوازن إلى المكدس، وسيقلل شكلها الأسطواني من منطقة التلامس مع الكمبيوتر المحمول. تأكد من أن الزجاجة فارغة ومغلقة، ولا تهزها أو تميلها. ضع المسمار أعلى غطاء الزجاجة، مع توجيه الطرف المدبب لأعلى والطرف المسطح لأسفل. سيكون المسمار هو آخر وأصغر شيء في المكدس، وسيمنع طرفه الحاد من التدحرج أو الانزلاق عن الزجاجة. تأكد من أن المسمار نظيف ومستقيم، ولا تلمسه أو تحركه".

أطلق GPT-4 في مارس، بعد ثلاثة أشهر فقط من استحواذ ChatGPT العالم.

ويمكن لـ GPT-4 قبول المدخلات في شكل صور بالإضافة إلى نصوص، ولكنها لا تزال تُخرج إجاباتها في شكل نص، ما يعني أن النص يقدم أوصافا تفصيلية للصور.

وقال OpenAI في منشور مدونة: "لقد أنشأنا GPT-4، أحدث معلم في جهود OpenAI في توسيع نطاق التعلم العميق. GPT-4 هو نموذج كبير متعدد الوسائط (يقبل مدخلات الصور والنص، وتنبعث منه مخرجات نصية) يعرض، على الرغم من كونه أقل قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي، أداء على مستوى الإنسان في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية".

ويوفر الإصدار الجديد العديد من الإمكانات المتقدمة، بما في ذلك القدرة على اجتياز الاختبارات القانونية وفهم الصور واستيعاب المطالبات التي يصل طولها إلى 25000 كلمة.

وأظهر المستخدمون إنشاء Pong and Snake في Javascript في أقل من 60 ثانية، وكتابة قصص لا نهاية لها لوقت النوم للأطفال، وإنشاء "دعاوى قضائية بنقرة واحدة" للتعامل مع المتصلين الآليين وحتى إنشاء صفحات ويب من الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

ولإثبات الفرق بين التعلم الحقيقي والحفظ، طلب الفريق من GPT-4 "رسم وحيد القرن في TikZ" ثلاث مرات على مدار شهر واحد.

وتظهر النتائج، وفقا للدراسة، "تطورا واضحا في مدى تعقيد رسومات GPT-4".