واشنطن قلقة من اقتحام بن غفير للأقصى ومنزعجة من عودة المستوطنين لـ"حومش"

واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بالقلق من الزيارة الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف والخطاب التحريضي المصاحب لها في إشارة إلى اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنه لا يجوز استخدام هذه المساحة المقدسة لأغراض سياسية.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الوزارة:” نحن منزعجون بشدة من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح لمواطنيها بإقامة وجود دائم في بؤرة حومش الاستيطانية في شمال الضفة الغربية ، والتي وفقًا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن هذا الأمر"يتعارض مع كل من التزام رئيس الوزراء السابق شارون الخطي بإدارة بوش في عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن. يشكل التقدم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عقبة أمام تحقيق حل الدولتين”.

وأضاف ” نعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس”.