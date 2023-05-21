ما هو السلاح الذي ظهر في أيدي أحد مقاتلي حزب الله خلال المناورة العسكرية جنوب لبنان؟

بيروت/سما/

ظهر سلاح "ستوبور" (Stupor) الروسي لأول مرة، اليوم الأحد في أيدي مقاتلي حزب الله اللبناني خلال مناورة عسكرية نظمتها المقاومة اللبنانية احتفاءً بالذكرى الـ (23) لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدرت صورة أحد مقاتلي حزب الله الذين يمتلكون سلاح ستوبور مواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تعبيرًا عن استغراب الكثير من النشطاء من شكل السلاح.

ما هو سلاح "ستوبور"؟

ردا على إعلان أوكرانيا إنشاء أول جيش من الطائرت بدون طيار في العالم، أعلنت روسيا، في يوليو 2022 استخدام أحدث أنواع الأسلحة من ترسانتها العسكرية وهو نظام كهرومغناطيسي يعرف بستوبور (Stupor) يشل إشارات الطائرات المسيرة المعادية ويجبرها على السقوط.

فكرة عمل نظام ستوبور، الذي طوره المركز الرئيسي لأبحاث الروبوتات والاختبار في روسيا، يقوم بإرسال نبضة كهرومغناطيسية لمنع القناة المستخدمة لتوجيه وتشغيل الأنظمة الموجهة، ونتيجة لذلك، تفقد الطائرات الموجهة بدون طيار الاتصال بوحدات التحكم الخاصة بها وتتحطم على الأرض، ويمكن لنظام ستوبور أيضًا حجب كاميرات الطائرات بدون طيار وقنوات الملاحة والإرسال الخاصة بها، وحسب ما هو مُعلن، فإن نطاق عمله يبلغ عدد (2) كم، ويبلغ مجال تأثيره 20 درجة.

وهذا المدفع قادر ليس فقط على تعطيل الإشارة بين الطائرة المسيرة ومشغلها، ولكن منع النقل المباشر للمعلومات من كاميراتها وحساساتها.



وتم الكشف عن نموذج أولي لهذا النظام، الذي يمكن شحنه من الشبكة أو عبر بطارية السيارة، في المنتدى العسكري التقني الدولي عام 2017.

















