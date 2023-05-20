حل مشكلة عدم ظهور التغريدات في تويتر

وكالات / سما /

في بعض الأحيان تواجهك مشكلة عدم ظهور التغريدات عند استخدامك لمنصة تويتر، نتيجة لظهور عبارة "خطأ تقني" بشكل متكرر عند نشر أحد التغريدات عبر حسابك الشخصي، وقد يتطلب الأمر منك إعادة كتابة التغريدة مرة أخرى لنشرها ومن ثم تظهر أمامك عبارة "لقد نشرت هذه التغريدة بالفعل"، وأحيانا أخرى قد لا تتمكن من الوصول للتغريدات الأخرى للمستخدمين أو المؤسسات داخل المنصة.

ولكي نحل تلك المشكلة نستعرض لك خلال السطور التالية بشكل تفصيلي ومبسط أسباب عدم ظهور التغريدات وآلية حلها.

عدم ظهور التغريدات

وفقا لما ذكر في موقع saintlad، فإن مشكلة عدم ظهور التغريدات قد تتعلق بأسباب تقنية أو أسباب أخرى تتعلق بدرجة تفضيلك لمحتويات دون غيرها، فمثلا يمكن أن تكون اخترت بالفعل أن تظهر لك التغريدات الأكثر تفاعلا بدلا من الأخرى الحديثة، وقد يكون السبب متعلقا بخوادم تويتر - Twitter’s servers والتي تكون غير متصلة بالإنترنت، أو أن اتصالك بالشبكة ضعيف.

في حال تأكدت من أن Twitter’s servers تعمل بسلاسة، إذا في هذه المرحلة عليك فحص مشكلة عدم ظهور التغريدات من خلال التحقق من الأسباب التالية:

تفضيلات المحتوى

بالطبع تتحكم عملية اختيار تفضيلات المحتوى في مدى ظهور التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وتلقائيا تتبع تويتر سياسة نشر التغريدات وفقا لتصفحك للمنصة واهتمامك بالتعليق أو الإعجاب بتغريدات دون غيرها، ويمكنك التحكم في ذلك بسهولة وتغييره عبر فتح تطبيق تويتر، ثم الضغط على الاطلاع على أحدث التغريدات، ثم قم بتحديث المخطط الزمني للتغريدات الخاص بك.

غلق الـ VPN

رغم أن هذه الميزة تدعم الحماية والأمان لشبكتك، إلا أنها تتحكم بشكل أو بآخر في عملية ظهور المحتوى لديك كونها تؤثر على الخوادم الخاصة بالبيانات، لذا في حال لم يصلك أي تحديث جديد للتغريدات منذ أيام على تويتر، قم بإيقاف تشغيل الـ VPN.

تثبيت أحدث إصدار

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق تويتر، سواء كنت تستخدم تويتر على نظام تشغيل أندرويد أو IOS، وذلك لأن التطبيقات القديمة أقل تطورا ولا تستجيب للمزايا الجديدة التي تطرأ على المنصة مقارنة بالإصدارات الحديثة.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات الـ Cookies

رغم أن ذاكرة التخزين وملفات الـ Cookies تساعد المستخدم في توفير عملية تصفح أكثر سلاسة وموفرة للوقت والجهد، كونها تحتفظ بأهم البيانات التي تم البحث عنها في جهازك، إلا أنها في بعض الأحيان قد تحدث مشكلة تقنية تؤثر على السلوك السائد لعمل مواقع مثل تويتر، لذا احرص على مسحها، عبر الدخول على المتصفح والضغط على CTRL + H، ستظهر لك قائمة تاريخ التصفح، اضغط على خيار مسح بيانات المتصفح، ثم قم بتغيير النطاق الزمني لكل الأوقات.

امسح تطبيق تويتر

نعم، قم بمسح تطبيق تويتر، نظرا لأن بعض الملفات التي تدعم إصداره قد تكون تالفة بالفعل، لذا في هذه الحالة يفضل حذفه وإعادة تثبيت نسخة أخرى جديدة.

تحقق من شبكة الإنترنت

يحتاج تطبيق تويتر مثله مثل أي تطبيق تواصل اجتماعي لقدر مناسب من الإنترنت لكي يعمل بشكل فعال، لذا تحقق من شبكة الإنترنت الخاصة بك، لأن بطء الشبكة يمكن أن يتسبب في وجود مشاكل عند تصفحك لتويتر.

تواصل مع منصة تويتر مباشرة

في حال لم تستطع حل المشكلة بعد القيام بالخطوات السابقة، من الأفضل التواصل مباشرة مع مسوؤلي تويتر والإبلاغ عن المشكلة ومعرفة ما إذا كان هناك حل قابل للتطبيق أم لا.