العداء الفلسطيني سامي نتيل يخوض معسكرا تدريبيا في ايرلندا

غزة / سما /

انتقل العداء الدولي للالتراماراثون سامي أسعد نتيل من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، لدولة ايرلندا للمشاركة في معسكر تدريبي للعدو وذلك على نفقة ودعم مؤسسة صوت المجتمع.

ويهدف العداء نتيل من معسكره التدرب على العدو لمسافات طويلة استعدادا للمشاركة وتمثيل دولة فلسطين في سباقات الالتراماراثون الدولية لمسافات أطول في العديد من دول العالم.

واختار العداء نتيل ايرلندا لإقامة معسكره التدريبي حيث يحتوي على مكان مخصص للسباقات وتميزه ببيئة طبيعية رائعة حيث العشب والأشجار والأكسجين النقي وارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى التدريب على المسافات الطويلة جدا فيه.

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ويقطع العداء الدولي للالتراماراثون يوميا مسافات تزيد عن الثلاثين كيلومتر وذلك استعدادا للمشاركة في بطولات دولية لمسافات أطول من التي شارك وفاز فيها من قبل.

نتيل أوضح أن الهدف من هذا المعسكر التدريبي هو العدو لمسافات طويلة جدا وأكثر من المعتاد.

وأكد أن اختياره لإيرلندا للتدريب والعسكرة فيها ليس عبثا وإنما كان مدروسا وذلك لما تتمتع به من غابات كبيرة جدا وجبال مرتفعة وتضاريس جغرافية متنوعة وهواء نقي تساعد على قطع مسافات طويلة.

وقال: "عندما أشارك في السباقات فإني أمثل دولة فلسطين وأرفع علمها ولا أمثل نفسي".

ويتمنى العداء نتيل أن يتمكن من الفوز في بطولات دولية قادمة وأن يرفع علم فلسطين في المحافل الدولية.

وشكر العداء الدولي مؤسسة صوت المجتمع على دعمها له في المعسكر التدريبي وتحملها كافة المصروفات المالية.

وكان نتيل قد فاز بالمركز الثالث في بطولة الماستر الدولية في جمهورية مصر العربية التي نظمها الاتحاد المصري لألعاب القوى.

كما أحرز المركز الثاني في سباق الترا تريل غزال الصحرواي مسافة 50 كم بتونس.

وشارك العداء نتيل في سباقات دولية أخرى، أهمها سباق التراماثون رم الدولي الذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية والذي نظمته مؤسسة مسافات بلا حدود الدولية مسافة 84 كم وفاز بالمركز الثاني.

وفاز العداء نتيل بالمركز الأول في ماراثون مصر الدولي لمسافة 5 كم بمشاركة 32 دولة .

ومن الجدير بالذكر أن العداء نتيل قد عسكر في غابات اسطنبول بتركيا شهرا كاملا العام الماضي وذلك ضمن تدريباته الروتينية استعدادا للمشاركة في المسابقات الدولية.