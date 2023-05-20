مجموعة السبع تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تحقيق حل الدولتين

وكالات/سما/

دعا قادة مجموعة السبع، اليوم السبت، الفلسطينيين والاسرائيلين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق حل الدولتين.

وقال قادة الدول السبع في بيان لهم عقب اجتماعهم في مدينة هيروشيما اليابانية، إن على الفلسطينيين والاسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.

وأكد القادة في بيانهم، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين.

مجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تضم: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.