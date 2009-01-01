  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السعودية تحدد موعد عيد الاضحى لعام 2023

السبت 20 مايو 2023 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحدد موعد عيد الاضحى لعام 2023



الرياض/سما/

أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو ولغاية السبت 1 يوليو.


ومن المرتقب أن يتم الإعلان شرعا وبشكل رسمي عن موعد العيد عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة خلال 4 أسابيع مقبلة.

ويوافق "يوم عرفة"، في الثلاثاء 27 يونيو، وهو يعد من أقدس أيام العام للمسلمين، حيث يقف المؤمنون على جبل عرفات، حيث الذكر والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء، وقراءة القرآن الكريم.

وكانت السعودية أعلنت بوقت سابق أنها تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج للعام 2023 الجاري.

وعرفت السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مواسم حج استثنائية منذ انتشار كورونا، وبلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 الماضي قرابة 899 ألفا، بينهم قرابة 780 ألفا من خارج المملكة.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، والعام 2020 شهد موسما استثنائيًا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في العام 2019 من كافة أرجاء العالم.

#السعودية #عيد الاضحى #عيد الاضحى 2023

الأكثر قراءة اليوم

مقترح "إسرائيلي" مدهش لمصر حول قطاع غزة

موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى

حقيقة تفعيل خط ملاحي من العريش لغزة

فيديو: "ما خفي أعظم" يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

معاريف: حكومات "إسرائيل" منذ 2009 لها استراتيجية وحيدة وواضحة تجاه غزة

عادل إمام يقرر اعتزال الفن نهائيا: "أنا أديت رسالتي"

الكويت تتجه للتعاقد مع مئات المعلمين من الأردن وفلسطين

الأخبار الرئيسية

مخاف في "إسرائيل" من عودة سوريا إلى الجامعة العربية

صحيفة: تحذيرات عربية عاجلة للفصائل الفلسطينية..

الاحتلال يكشف عن قدرات استخباراتية استخدمها لأول مرة خلال الجولة الأخيرة بغزة

مشعل: حماس لا تخوض المعارك عبر السلاح والمقاومة فقط

إيكونوميست: هل تحاول "إسرائيل" دق إسفين بين حركات المقاومة في غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية