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موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى

الجمعة 19 مايو 2023 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع سعودي يزعم: السنوار رفض مقترحاً إسرائيلياً وصف بالسخي لإبرام صفقة تبادل أسرى



لندن/سما/

زعم موقع إيلاف السعودي، مساء اليوم،  أن اسرائيل قدمت لحماس مقترحاً سخياً في إطار تبادل الأسرى، وقال مسؤول عربي على اطلاع لـ"إيلاف" أن المقترح الاسرائيلي كان مغايراً لما سبقه من مقترحات من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم وأعمارهم ومدة محكوميتهم عدا عن الإفراج عن كل جثث الفلسطينيين المحتجزة لدى اسرائيل من القدس والضفة الغربية.

وأشار المسؤول أن المقترح تم نقله لقيادة حماس والتي بحثته مؤخراً وبعض المشاركين رأوا فيه تقدماً ايجابياً جداً نحو ابرام صفقة الا أن يحيى السنوار رئيس حماس غزة أعلن الطرف الناقل للمقترح معارضته اما جاء فيها ولم يفصل المسؤول ماذا طلب السنوار او ما هي مطالب حماس النهائية لابرام صفقة.


هذا وكانت الحكومة الاسرائيلية خولت رئيس الحكومة والطاقم المكلف باستعادة جثتي الجنديين لورن شاؤول وهدار غولدن والمدنيين الاثنين هشام السيد وابرا منغستو، الاستمرار في المفاوضات وتقديم المقترحات لانهاء هذا الملف، وفق زعم الموقع.


ويستدل من المعلومات التي حصلت عليها إيلاف أن من بين أسرى حماس والتنظيمات الأخرى المقترحة أسماءهم في المقترح هناك من يحمل دماء على يديه بحسب التعريف الاسرائيلي وهناك منهم من يقضي محكوميات بالمؤبد ومئات السنوات الأخرى بالإضافة الى نساء وأطفال وأسرى من الداخل الاسرائيلي.

#السعودية

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