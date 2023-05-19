أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الرئيس الأسد

جدة/سما/

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مدينة جدة في السعودية، بعد ترؤس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية. ونقلت وكالة "رويترز" عمن وصفته بـ"مسؤول عربي" قوله إن أمير قطر غادر القمة العربية قبل بدء كلمة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وذكرت "رويترز" أن "زيارة أمير قطر لم تتضمن أي مقابلات ثنائية، ولم يلقِ كلمة".

في السياق، أشارت وكالة "قنا" القطرية الرسمية إلى أن أمير قطر بعث برقيتين إلى كلّ من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن "بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنياً أن تساهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية".



وانطلقت أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتسليم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رئاسة الدورة الحالية إلى السعودية.

وعُقدت القمة بمشاركة القادة العرب، من ضمنهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي يحضر لأول مرة منذ تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية بسبب القمع الذي مارسه نظامه ضد الثورة عام 2011، وبحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.