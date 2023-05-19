  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الرئيس الأسد

الجمعة 19 مايو 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يغادر القمة العربية في جدة قبل كلمة الرئيس الأسد



جدة/سما/

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مدينة جدة في السعودية، بعد ترؤس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية. ونقلت وكالة "رويترز" عمن وصفته بـ"مسؤول عربي" قوله إن أمير قطر غادر القمة العربية قبل بدء كلمة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وذكرت "رويترز" أن "زيارة أمير قطر لم تتضمن أي مقابلات ثنائية، ولم يلقِ كلمة".

في السياق، أشارت وكالة "قنا" القطرية الرسمية إلى أن أمير قطر بعث برقيتين إلى كلّ من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن "بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنياً أن تساهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية".


وانطلقت أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بتسليم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن رئاسة الدورة الحالية إلى السعودية.

وعُقدت القمة بمشاركة القادة العرب، من ضمنهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي يحضر لأول مرة منذ تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية بسبب القمع الذي مارسه نظامه ضد الثورة عام 2011، وبحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

#امير قطر #القمة العربية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية

بمشاركة وزراء واعضاء كنيست..عشرات آلاف المستوطنين يشاركون بـ"مسيرة الأعلام" في القدس

أسعار صرف العملات

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

شاهد..القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى و"مسيرة الأعلام" الاستيطانية

الأخبار الرئيسية

d7983948-2c75-4f4b-80f1-c3a664576e27

عشرات الالاف يشاركون في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في غزة وجنين ولبنان وسورية

"مسيرة الأعلام": قلق إسرائيلي مستمر من صواريخ غزة.. تل أبيب ليست متأكدة من انتصارها

2016_10_25_18_44_10_706

إعلام عبري يكشف عن تدهور في العلاقات بين روسيا و "إسرائيل"

photo_2023-05-19_13-07-43

زعماء وقادة الدول العربية يؤكدون مركزية القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: "إسرائيل" لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل شعبنا حريته واستقلاله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية