  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

الجمعة 19 مايو 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة



جدة/سما/

نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورا تجمع بين الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول لقاء يجمعهما.

-

ونشرت "سانا" صور الرئيسين خلال مصافحة بعضهما بعضا، حيث دار حديث صغير بينهما أثناء الاستعداد للصورة التذكارية في قمة جدة.

-

ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

#عبد الفتاح السيسي #بشار الاسد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة لحضور القمة العربية

بمشاركة وزراء واعضاء كنيست..عشرات آلاف المستوطنين يشاركون بـ"مسيرة الأعلام" في القدس

أسعار صرف العملات

شاهد..القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى و"مسيرة الأعلام" الاستيطانية

الرئيس عباس يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الثانية والثلاثين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-05-19_13-07-43

بث مباشر: انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في جدة

الرئيس عباس: "إسرائيل" لن تنعم بالأمن والسلام دون نيل شعبنا حريته واستقلاله

image_processing20230519-2795566-dqyunj

هارتس : هكذا أوقفت "غزة" المنظومة الأمنية الإسرائيلية على "رجل ونص"!

صحيفة تكشف عن رسالة من الوسطاء للمقاومة بشأن "مسيرة الأعلام"

الأنظار على الأسد .. القمة العربية تنطلق اليوم وسط ظروف معقدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية