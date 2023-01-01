‫الحكة بين أصابع القدم.. الأسباب والعلاج

وكالات / سما /
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الحكة بين أصابع القدم تشير في الغالب إلى الإصابة بفطريات القدم.
وأضافت الرابطة أن الأعراض الأخرى لفطريات القدم تشمل احمرار الأصابع وتورمها وظهور قشور وتشققات دقيقة بها.
وأوضحت الرابطة أن المنطقة بين أصابع القدم، التي غالبا ما تكون دافئة ورطبة، تمثل بيئة خصبة لتكاثر الفطريات، مشيرة إلى أن الإصابة غالبا ما تحدث بسبب المشي بأقدام حافية في حمامات السباحة وحمامات الساونا.
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على فطريات القدم، نظرا لأن الفطريات قد تهاجم الأظافر، وأشارت إلى أن العلاج يتم بواسطة مضادات الفطريات.