‫الحكة بين أصابع القدم.. الأسباب والعلاج

وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن الحكة بين أصابع القدم تشير في الغالب إلى الإصابة بفطريات ‫القدم.

‫وأضافت الرابطة أن الأعراض الأخرى لفطريات القدم تشمل احمرار ‫الأصابع وتورمها وظهور قشور وتشققات دقيقة بها.

‫وأوضحت الرابطة أن المنطقة بين أصابع القدم، التي غالبا ما تكون دافئة ‫ورطبة، تمثل بيئة خصبة لتكاثر الفطريات، مشيرة إلى أن الإصابة غالبا ما ‫تحدث بسبب المشي بأقدام حافية في حمامات السباحة وحمامات الساونا.

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على ‫فطريات القدم، نظرا لأن الفطريات قد تهاجم الأظافر، وأشارت إلى أن العلاج ‫يتم بواسطة مضادات الفطريات.