كورتوا يكشف سر هزيمة ريال مدريد القاسية من مانشستر سيتي

وكالات / سما /

كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، السر وراء خسارة فريقه القاسية على يد مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي خرج الميرينجي بسببها من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

واستقبلت شباك كورتوا أربعة أهداف في مباراة الإياب، مساء أمس الأربعاء، ليفوز السيتي بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعد التعادل في مدريد بهدف لمثله.

وقال كورتوا، في تصريحات لشبكة موفيستار الإسبانية، عقب اللقاء” لكي نحلل أسباب الهزيمة بعمق أكبر يجب أن نشاهد اللقاء من جديد، لكن الفريق اليوم عانى في الحصول على الكرة الثانية، كانت دوماً من نصيب الخصم، وكنا نفقد الكرات بكل سهولة”.

وأضاف تيبو” الركض خلف الكرة ليس بالأمر السهل، السيتي جعلنا نسعى خلف الكرة، كان هناك دوماً 6 أو 7 وكان يصل العدد إلى ثمانية لاعبين في الأمام للسيتي، ولم يكن لنا تواجد هجومي، وطريقة سقوطنا اليوم هي ما تؤلم أكثر من النتيجة، يمكنك ان تخسر بهدف، أو 2-1، ولكن الخسارة ثقيلة بحق”.

واستطرد حارس الريال” علينا أن نفخر بالطريق الذي سلكناه والمباريات التي خضناها لكي نصل إلى هنا، السيتي أيضاً يعيش موسماً رائعاً في البريميرليج، ولذلك يكون الأمر شديد الصعوبة عندما لا نكون في مستوانا بنسبة 100%”.

وواصل كورتوا حديثه” بداية المباراة كانت متوقعة، ضغط متواصل من الخصم، مع عدم ترك الكرة لنا، التوغل للمنطقة، والمشكلة أننا لم نستطع لعب كرتنا والحصول على فرص، لذلك شعر المنافس بالمزيد من الراحة، وسجل هدفاً وأصبح من الصعب علينا الدخول في اللقاء، كروس كان على وشك التسجيل لكن العارضة ردت كرته، ربما لم يكن الحظ معنا مثلما كان الموسم الماضي”.