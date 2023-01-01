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المقاومة بغزة للوسيط المصري: كل السيناريوهات مفتوحة ومنها اطلاق الصواريخ

الخميس 18 مايو 2023 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة بغزة للوسيط المصري: كل السيناريوهات مفتوحة ومنها اطلاق الصواريخ



غزة/ سما /

على خلفية مسيرة الاعلام اليوم في القدس، يتصاعد الخوف من احتمال التصعيد الأمني.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الوسيط المصري نقل للفصائل الفلسطينية في غزة رسالة مفادها أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد أو تغيير الوضع القائم ، وأن مسيرة الأعلام ستقام وفق المخطط المعتاد.

كما قال الوسيط المصري إن إسرائيل قررت منع المحرضين المتطرفين من الوصول إلى المنطقة ، حتى لا تزيد التوترات.

في الوقت نفسه أبلغت الفصائل في غزة الوسيط المصري أن "الاستفزازات على الأرض ومحاولة تغيير الوضع الراهن لن تمر".

كما أعلنوا أن "الاعتقاد في إسرائيل بأن المقاومة في غزة لا يمكن أن تبدأ جولة جديدة هو اعتقاد خاطئ.

وأضافت الفصائل أنه "إذا اتخذ المتطرفون خطوات تهدد الوضع الراهن في القدس ، فكل السيناريوهات مفتوحة ، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من مختلف الساحات".

في غضون ذلك ، نشر الجيش الإسرائيلي القبة الحديدية في انحاء اسرائيل ، في حال حاولت غزة إطلاق صواريخ او من الجبهة الشمالية مع لبنان.

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