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بحماية شرطة الاحتلال .. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى قبل ساعات من "مسيرة الأعلام"

الخميس 18 مايو 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحماية شرطة الاحتلال .. اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى قبل ساعات من "مسيرة الأعلام"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح الخميس، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" و "مسيرة الأعلام".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

واحتشدت مجموعة من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، وعززت من انتشارها فيها تمهيدًا للمسيرة المقررة عصر اليوم.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

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