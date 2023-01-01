الاحتلال يسمح للمستوطنين بالعودة لـ"حومش"

القدس المحتلة/سما/

أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، لقائد قواته بالضفة الغربية يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم لتطبيق قاون إلغاء فك الارتباط الذي صادق عليه الكنيست قبل شهرين في مناطق شمال الضفة الغربية.

ووفق القناة الـ7 العبرية، فإن هذه خطوة ذات أهمية أمنية وسياسية، ستسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة حومش المخلاة شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيزيد من قواته وإقامة حواجز لحراسة المستوطنين وتأمين تحركاتهم.

وبحسب القناة، يتوقع أن يتم لاحقًا نقل المدرسة الدينية في المستوطنة بضع مئات الأمتار عن مكانها الحالي لمنع تشييدها بسبب وجودها حاليًا على أراضٍ فلسطينية خاصة في ظل منع المحكمة العليا إقامتها هناك.