"إسرائيل" تمرر رسالة لحماس وتتأهب..

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن رسالة مررها الاحتلال الاسرائيلي عبر الوسطاء إلى حركة حماس بشأن مسيرة الأعلام المقرر عقدها غداً في القدس المحتلة.

وقالت قناة كان العبرية إن “الاحتلال مرر رسالة عبر الوسطاء لحماس بأنها لو أطلقت صواريخ بسبب مسيرة الأعلام سيكون هناك رد ضدها”.

وأضافت القناة أن المخاوف من حدوث عنف ضد الفلسطينيين خلال المسيرة ما سيدفع لإطلاق صواريخ “.

وأشارت كان إلى أن “رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أجرى تقييماً للوضع الأمني بدون مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.

وفي السياق، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن هناك حالة تأهب قصوى استعدادًا ليوم القدس و"مسيرة الأعلام".

وذكرت القناة أن هناك حالة تأهب قصوى في أنظمة الدفاع الجوي بكافة أنواعها، وليس فقط القبة الحديدية.

وأضافت القناة: "لأول مرة، يتم وضع منظومات دفاع الجو الثلاثة "القبة الحديدية، ومقلاع داود، وحيتس" في حالة تأهب قصوى، هناك مخاوف من إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، وليس بالشرط أن تكون من غزة أو صوب القدس، قد يكون ذلك ناجم عن معلومات واردة هنا أو هناك للمؤسسة الأمنية.

بدوره قال موقع دفار العبري، إن تعليمات للشرطة، صدرت بالتأهب في مدن أراضي عام 48، خشية امتداد التوترات غداً من القدس إلى باقي المدن.





