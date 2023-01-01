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وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر 75 عاماً

الأربعاء 17 مايو 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة المخرج السوري هشام شربتجي عن عمر 75 عاماً



وكالات / سما /

توفي المخرج السوري هشام شربتجي، عن عمر 75 عاماً بعد صراع مع المرض، إثر إصابته قبل أكثر من عامين بجلطة دماغية.

ورغم إعلان ابنته المخرجة رشا شربتجي خلال الفترة الماضية، تحسن حالته الصحية، لكن بقي يعاني من أعراض الجلطة، حتى أعلن نبأ وفاته اليوم.

ولقب المخرج الراحل بـ”شيخ الكار” بعد أن ترك بصمة كبيرة في الدراما، بدأت مع النجم ياسر العظمة من خلال سلسلة “مرايا”، وجميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، عيلة 7 نجوم، وغيرها الكثير من الأعمال التي ساهمت في نجاح الكثير من نجوم سوريا.

يذكر أن شربتجي من مواليد دمشق، ويعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون القاهرة.
أبرز أعمال الراحل شربتجي

عيلة خمس نجوم، مرايا، عيلة نجوم، رجال تحت الطربوش، مذكرات عشيقة سابقة، مبروك، بطل من هذا الزمان، البناء 22، المفتاح، أزمة عائلية.

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