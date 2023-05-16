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المعنى في بطن الشاعر.. كتائب القسام تغرد: "سيف القدس لن يغمد"

الثلاثاء 16 مايو 2023 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعنى في بطن الشاعر.. كتائب القسام تغرد: "سيف القدس لن يغمد"



القدس المحتلة/سما/

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، تغريدة عبر قناتها على تيلغرام قالت فيها: "سيف القدس لن يغمد، الذكرى السنوية لمعركة #سيف_القدس".

كما نشرت الكتائب أيضا، مقطع فيديو عبر قناتها قالت فيه: " في مثل هذه الأيام من عام 2021م المقاومة تخوض معركة «سيف القدس» بكل قوة وعنفوان استجابة لنداء القدس، في معركة امتدت 11 يوماً، نفّذ خلالها القسام عمليات نوعية وكشف عن أسلحة تستخدم لأول مرة.

وتأتي هذه التغريدة في ظل تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مسيرة الأعلام في القدس واقتحام المسجد الأقصى، وقبل يومين من موعد المسيرة.

يذكر أنه قد مضى عامان على معركة "سيف القدس" (من 10 مايو/أيار 2021 حتى 21 منه) التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رداً على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على بيوت مقدسيين في حي الشيخ جراح، إضافة إلى عمليات الاقتحام المتصاعدة للمسجد الأقصى والانتهاكات ضد المصلين والمقدسيين عموماً.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في حينه المعركة مجتمعة، بقصف من "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، مستوطنات القدس المحتلة، بالتزامن مع إطلاق "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، صاروخاً موجّهاً ضد جيب إسرائيلي شمالي غزة، بعد ساعات من تهديد رئيس هيئة أركان "كتائب القسام" محمد الضيف.

ومنذ اللحظة الأولى لبدء المعركة وحتى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وأممية وبضغط أميركي، أظهرت المقاومة قدرات غير عادية للمرة الأولى حينها في تصديها للعدوان، وهي التي بادرت بتحديد ساعة الرد على الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين، كل من "يحاول إيذاء الإسرائيليين" بالاغتيال، على خلفية مسيرة الأعلام المقررة الخميس المقبل.

وقال نتنياهو أمام أعضاء حزبه في الليكود داخل الكنيست الإسرائيلي، إن مسيرة الأعلام ستقام كما هو مخطط له.

واعتبر أن ما جرى في غزة خلال العملية الأخيرة بمثابة رسالة لكل من يحاول ويخطط لمهاجمة الإسرائيليين، قائلًا: "نحن نغير ميزان الردع، وكل من يخطط لإيذاء الإسرائيليين، فإن دمه مهدور".

#كتائب القسام

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