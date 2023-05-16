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الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية

الثلاثاء 16 مايو 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية



نابلس/سما/

أعلنت لجنة انتخابات جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اليوم الثلاثاء، عن فوز الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة.

وحصدت الكتلة الإسلامية 40 مقعدا مقابل 38 مقعدا للشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة فتح، فيما حصلت كتلة الشهيد أبو علي مصطفى على 3 مقاعد مقابل مقعد لتحالف القطب الطلابي الديمقراطي.

وشارك في الانتخابات، 67% من الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع.

وجرت عملية الاقتراع اليوم، منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، بمشاركة أربع كتل طلابية تنافست على 81 مقعدا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات مجلس طلبة النجاح الوطنية منذ انتخابات عام 2017، ومنذ تلك الفترة لم تجرِ أي انتخابات.



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#نابلس #الكتلة الاسلامية
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