  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة : وفد أمني مصري يزور غزة قريباً لهذا السبب ..

الثلاثاء 16 مايو 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : وفد أمني مصري يزور غزة قريباً لهذا السبب ..



غزة/ سما /

قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة سترسل خلال الأيام الليلة القادمة، وفداً أمنياً، من أجل العمل على تثبيت قرار وقف إطلاق النار، بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت المصادر أن الوفد الأمني المصري لم يحدد يوماً محدداً للتواجد في قطاع غزة، مبيناً أن القاهرة تعمل على محاولة حث الفصائل على عدم الدخول في جولة تصعيد أخرى، في ظل إعلان الاحتلال الإسرائيلي تنظيم مسيرة الأعلام بدون تغيير مسارها.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر عبرية أن تفاؤلاً يسود الدوائر الأمنية الإسرائيلية بأن "مسيرة الأعلام" التي ستنظمها الجماعات اليهودية المتطرفة في القدس المحتلة، بعد غدٍ الخميس، ستمرّ من دون أحداث أمنية.

ونقلت عن أوساط أمنية إسرائيلية رسمية تقديرها بأنه في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة، فإنه لا توجد لدى كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" رغبة في الانجرار إلى مواجهة جديدة، مستبعدة أن تطلق الحركتان صواريخ على العمق الإسرائيلي رداً على المسيرة.

 يشار إلى أن تنظيم "مسيرة الأعلام" أفضى في مايو 2021 إلى اندلاع مواجهة عسكرية كبيرة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

العربي الجديد

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

أزمة جديدة في حكومة نتنياهو بسبب قانون "الأرنونا"

انتقادات إسرائيلية للعدوان على غزة.. 16 حربا بلا فائدة

الطيبة تودع ديما بشناق

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

نتنياهو: رسالتنا وصلت لغزة ومسيرة الأعلام ستقام على طريقها المخطط

وفد سوري رسمي يصل إلى السعودية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

photo_2023-05-15_18-52-13

أزمة جديدة في حكومة نتنياهو بسبب قانون "الأرنونا"

20230509132706946

انتقادات إسرائيلية للعدوان على غزة.. 16 حربا بلا فائدة

063_850160608-e1505928500523-640x400

الرئيس أمام الأمم المتحدة: الاحتلال إلى زوال وسوف ينتصر الحق الفلسطيني في النهاية

photo_2023-05-15_14-26-48

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية