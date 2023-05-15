نتنياهو يهدد: من يستفزنا الخميس المقبل "دمه مهدور"

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الإثنين، باغتيال من يحاول الاستفزاز يوم الخميس المقبل يوم تنظيم ما يسمى "مسيرة الأعلام".

وقال "نتنياهو" في مقابلة مع قناة 14العبرية:" نفذنا عمليات اغتيال ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا بأماكن أخرى، ومن يستفزنا في يوم القدس - دمه مهدور - دمه مهدور".

وأضاف: نحن نفذنا عمليات اغتيال في عدة ساحات، كل ما يمكن أن أقوله أننا لن نتراجع عن هذه السياسة لكننا سننفذها بالوقت المناسب، .

وزعم نتنياهو أن حماس لم تشارك في العملية الأخيرة ، لكنها فقط أطلقت صواريخ مضادة للطائرات.

وردًا على سؤال حول إمكانية تنفيذ هجمات جديدة بغزة قال: لا أستطيع أن أقول أننا لن نعود أبدًا إلى الهجمات، ومتى سيحدث ذلك بالضبط، لكن لا شك أننا نجحنا في تعزيز الردع.

وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "مسيرة الأعلام" العنصرية التي ينظمها المستوطنون واليمين المتطرف في القدس المحتلة ستجري، يوم الخميس المقبل، "وفقا لمسارها وترتيبها وطريقتها"، ما يعني أنها ستمر من باب العامود.

واعتبر نتنياهو، خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست، أن هدف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الأسبوع الماضي، كان تغيير توازن الردع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، "على غرار التغيير في توازن الردع في أعقاب عملية حارس الأسوار مقابل حماس قبل سنتين" في إشارة إلى العدوان على غزة في أيار/مايو العام 2021.

وتابع أنه "منذ حارس الأسوار لم تطلق حماس أي قذيفة صاروخية باتجاه أراضينا. وعملية حارس الأسوار العسكرية وجهت الضربة الأشد لحماس في تاريخها وتسببت بتغيير معادلة الردع، وهذا مستمر منذ سنتين".



واعتبر نتنياهو أن "التأثير الرادع" للعدوان الأخير على غزة "لا ينبع فقط من الاغتيالات، وإنما لأننا نفذنا ذلك بهدوء وبالجملة".

وقال نتنياهو إنه زار مدينة عسقلان وأن "الحكومة ملزمة بالاهتمام بالحماية. والحكومة ستأخذ ذلك على عاتقها بواسطة تزويد غرف آمنة وترميم البنايات".