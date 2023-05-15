الجالية الفلسطينية في إسبانيا تحيي ذكرى النكبة

مدريد/سما/

أحيا أبناء شعبنا في المملكة الإسبانية، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 75 للنكبة.

وحضر الفعالية التي جرت بمقر السفارة الفلسطينية بمدريد، سفير فلسطين حسني عبد الواحد، وسفير جامعة الدول العربية بمدريد سابقا بشار ياغي، وسفير فلسطين لدى السلفادور مروان البوريني، والعديد من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية وقيادة حركة فتح، وجمع من أبناء الجالية، والجاليات العربية والأصدقاء الاسبان.

وقال السفير حسني عبد الواحد، إن جل المشاركين في هذه الفعالية هم من الأجيال اللاحقة على النكبة، ليؤكدوا تمسكهم بحقهم بالعودة، والذي هو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم.

وأكد أمين سر حركة فتح أحمد معروف، تمسك شعبنا بالقرار الأممي القاضي بحق شعبنا العودة إلى دياره، داعيا إلى دعم شعبنا ومساندته لنيل كافة حقوقه.

وبيّن رئيس الجالية الفلسطينية نايف أبو فياض، أن إقامة هذه الفعالية تؤكد أن شعبنا متمسك بحقه بالعودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب العالم.

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