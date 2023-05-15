  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الجالية الفلسطينية في إسبانيا تحيي ذكرى النكبة

الإثنين 15 مايو 2023 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجالية الفلسطينية في إسبانيا تحيي ذكرى النكبة



مدريد/سما/

 أحيا أبناء شعبنا في المملكة الإسبانية، اليوم الاثنين، الذكرى الـ 75 للنكبة.

وحضر الفعالية التي جرت بمقر السفارة الفلسطينية بمدريد، سفير فلسطين حسني عبد الواحد، وسفير جامعة الدول العربية بمدريد سابقا بشار ياغي، وسفير فلسطين لدى السلفادور مروان البوريني، والعديد من الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية وقيادة حركة فتح، وجمع من أبناء الجالية، والجاليات العربية والأصدقاء الاسبان.

وقال السفير حسني عبد الواحد، إن جل المشاركين في هذه الفعالية هم من الأجيال اللاحقة على النكبة، ليؤكدوا تمسكهم بحقهم بالعودة، والذي هو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم.

وأكد أمين سر حركة فتح أحمد معروف، تمسك شعبنا بالقرار الأممي القاضي بحق شعبنا العودة إلى دياره، داعيا إلى دعم شعبنا ومساندته لنيل كافة حقوقه.

وبيّن رئيس الجالية الفلسطينية نايف أبو فياض، أن إقامة هذه الفعالية تؤكد أن شعبنا متمسك بحقه بالعودة إلى وطنه، وإقامة دولته المستقلة كباقي شعوب العالم.

ـــــــ

#الجالية الفلسطينية #اسبانيا

الأكثر قراءة اليوم

النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97% من الأصوات

استطلاعات: العدوان على غزة يرمم شعبية نتنياهو والمواجهة المقبلة مسألة وقت

مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في بلدة وادي سلامة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

غالانت يعلق على وقف اطلاق النار في غزة

عملية ثأر الأحرار تعمق جراح قوة الردع الإسرائيلي وتقوض أحد شروط الحفاظ على البقاء ..

نتنياهو: رسالتنا وصلت لغزة ومسيرة الأعلام ستقام على طريقها المخطط

الأخبار الرئيسية

20230509132706946

انتقادات إسرائيلية للعدوان على غزة.. 16 حربا بلا فائدة

063_850160608-e1505928500523-640x400

الرئيس أمام الأمم المتحدة: الاحتلال إلى زوال وسوف ينتصر الحق الفلسطيني في النهاية

photo_2023-05-15_14-26-48

الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى الخميس المقبل

نتنياهو: رسالتنا وصلت لغزة ومسيرة الأعلام ستقام على طريقها المخطط

photo_2023-05-15_14-12-02

النونو: معركة ثأر الأحرار أكدت ثلاث نقاط أساسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية