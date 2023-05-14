فيديو.. مانشستر يونايتد يضع قدماً في دوري الأبطال بفوزه على وولفرهامبتون

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق انتصار ثمين ومهم على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن إطار الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب مانشستر يونايتد كثيراً من حسم تأهله لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بهذا الفوز، فقد وسع الفارق مع ليفربول صاحب المركز الخامس إلى 4 نقاط، علماً أن كلاهما تبقى له 3 مباريات فقط في البريميرليج هذا الموسم.

ودخل فريق المدرب إريك تين هاج المباراة بقوة كبيرة، وفرض سيطرته مبكراً، واستطاع أن يفتتح التسجيل بعد انقضاء أول 31 دقيقة، وحمل الهدف توقيع أنتونيو مارسيال بعد تمريرة مميزة من البرازيلي أنتوني وضعته أمام المرمى الخالي.

وحاول مانشستر يونايتد إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني، لكن التوفيق غاب تماماً عن المهاجمين في المباراة، بينما اعتمد وولفرهامبتون على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت تشكّل بعض الخطورة على مرمى ديفيد دي خيا، لكن دفاعات الشياطين الحمر تعاملت معها بشكلٍ جيد.

وفي الوقت بدل الضائع، بدأ وولفرهامبتون يخرج من مناطقه بشكلٍ كامل بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وهو الامر الذي استغله مانشستر يونايتد لتسجيل هدف ثانٍ يضمن فيه النقاط الثلاث، وجاء الهدف عن طريق البديل جريناتشو عبر هجمة مرتدة سريعة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 66، ليصعد إلى المركز الثالث في سلم الترتيب، بينما تجمّد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 40، وظل في المركز 13.