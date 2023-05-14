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الرئيس يوعز لجميع وزارات الاختصاص بتقديم المساعدات الاغاثية الفورية لأهالي قطاع غزة

الأحد 14 مايو 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يوعز لجميع وزارات الاختصاص بتقديم المساعدات الاغاثية الفورية لأهالي قطاع غزة



رام الله / سما /

أشاد الرئيس  محمود عباس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة اخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال الرئيس إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وحيا الرئيس أبناء شعبنا الصامد والصابر والمرابط، وترحم على ارواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.

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