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شهيد برصاص الاحتلال قرب جنين

السبت 13 مايو 2023 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال قرب جنين



جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن الشاب أحمد محمد تيسير عطاطرة (33 عاما)، متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق كبها، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الريحان" العسكري قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على الشاب عطاطرة عند مروره على الحاجز وهو يقود دراجته الهوائية، وأصابوه بجروح خطيرة، وتركوه ملقى على الأرض.

وأضاف ان جنود الاحتلال منعوا سيارات الإسعاف والمواطنين ممن تواجدوا في المنطقة من الوصول إلى الشاب، وتركوه ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.

وبارتقاء الشاب عطاطرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.

#جنين

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