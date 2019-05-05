كتائب المجاهدين: معركة "ثأر الأحرار "متواصلة

غزة/سما/

زفت كتائب المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، بكل فخر واعتزاز شهداءنا الأبرار من قادة المقاومة أعضاء المجلس العسكري في سرايا القدس وشهداء شعبنا الصامد الذين ارتقوا خلال عمليات الاغتيال الجبانة.

وأكدت في تصريح مقتضب:" أن معركة "ثأر الأحرار" التي ردت فيها غرفة العمليات المشتركة على جرائم العدو الصهيوني بحق قادة المقاومة ومجاهديها والمدنيين من أبناء شعبنا ما زالت متواصلة.

وشددت على أن كتائب المجاهدين جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة الموحدة في الميدان تصد العدوان وتُصلي مغتصبات ومواقع الكيان المؤقت بلظى رشقاتها المباركة.