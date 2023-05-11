الناطق باسم سرايا القدس: سياسة الاغتيالات لن توقف مسيرتنا وجاهزون لتوسيع نطاق النار

غزة / سما/

حذر الناطق الإعلامي باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي الاحتلال من التمادي في عدوانه على قطاع غزة، مؤكداً أن المقاومة مستعدة لتوسيع رقعة النار مهما طالت المعركة، ومهما كلفت من ثمن.

أبو حمزة: باغتيال قادتنا ومجاهدينا يزداد عزمنا على قتال العدو.

وقال أبو حمزة في كلمة مصورة له مساء اليوم الخميس: إن الاحتلال يمارس الغباء ويرتكب الحماقات باغتيال القائد علي غالي ونائبه أحمد أبو دقة اعتقادًا أن الاغتيالات ستوقف المسيرة.

وأكد أبو حمزة أن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت، وأن المقاومة مصممة على صد العدوان.

وأضاف أبو حمزة: باغتيال قادتنا ومجاهدينا يزداد عزمنا على قتال العدو.

وأكد الناطق باسم السرايا أن سرايا القدس منظومة متكاملة وكاملة، مضيفاً:" باغتيال قادتنا ومجاهدينا يزداد عزمنا على قتال العدو".

وأكد أبو حمزة أن الاحتلال يمارس الغباء ويرتكب الحماقات باغتيال القائد علي غالي ونائبه أحمد أبو دقة اعتقادًا أن الاغتيالات ستوقف المسيرة.