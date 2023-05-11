مسؤول أمني "إسرائيلي": سنستغل جثمان الشهيد خضر عدنان لاستعادة أسرانا من غزة

القدس المحتلة/ سما/

أفادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس 11 مايو 2023، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستستغل جثمان الشهيد الشيخ خضر عدنان لإعادة الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني "إسرائيلي" قوله": "سنستغل قضية جثمان خضر عدنان في مفاوضات لإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة".

ولاتزال تحتفظ قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بجثمان الشهيد الشيخ خضر عدنان بعد اغتياله في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" قبل نحو أسبوع.

يشار إلى العدوان الذي يشنه العدو "الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، أسفر عن ارتقاء 25 شهيداً و67 جريحاً من بينهم 10 من الأطفال والنساء.