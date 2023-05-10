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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قباطية

الخميس 11 مايو 2023 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قباطية



رام الله / سما/

استشهد فجر اليوم الخميس، الشاب أوس جمال حمامدة كميل (30 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها أمس بلدة قباطية، جنوب جنين.

وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد لوكالة "وفا"، إن الشاب حمامدة ادخل الى المستشفى امس بحالة حرجة جدا، حيث أصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر، وإن كافة الجهود لم تفلح في انقاذ حياته.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة قباطية أمس، واستهدفت مركبةً بوابل من الرصاص في أحد شوارعها، ما أدى إلى استشهاد الشابين: أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عاما) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عاما) من مخيم جنين.

يذكر أن الشهيد حمامدة "كميل" اب لثلاثة اطفال.

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