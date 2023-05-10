هنغبي: لا مصلحة بمواصلة المعركة.. وفرص تحقيق الردع منخفضة

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس مجلس "الأمن القومي" للاحتلال، تساحي هنغبي، اليوم الأربعاء، أن لا مصلحة للاحتلال في مواصلة المعركة مع الفصائل الفلسطينية.

وفي حديثٍ لـ"القناة 13"، قال هنغبي إنّ "الحدث لم ينتهِ بعد"، مضيفاً: "نحن ما زلنا داخل معركة من الصعب معرفة إلى متى ستستمر".

وأشار إلى أنّ "فرصة تحقيق ردع طويل الأمد منخفضة"، لافتاً إلى أنّ "الأخبار عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار سابقة لأوانها".

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي رفيع قوله إنّ "لإسرائيل مصلحة في إنهاء الصراع مع فصائل غزة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المصدر أنّ "أي تحركات إضافية من أي من الجانبين يمكن أن تؤدي إلى تدهور من شأنه أن يقوض القدرة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار."

بدوره، أكد الناطق السابق باسم "جيش" الاحتلال، رونين مانليس، أنه "إذا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعات القليلة المقبلة، فستتمكن ثلاثة أطراف من إعلان النصر: إسرائيل والجهاد وحماس".

وأوضح أنه "على الرغم من أنّ الجهاد فقدت ثلاثة من قادتها والعديد من الضحايا الآخرين، لكنها تمكنت من شلّ دولة بأكملها لمدة 48 ساعة، وأطلقت النار على وسط تل أبيب".