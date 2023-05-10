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بالفيديو: هروب وزيرة إسرائيلية صوب الملاجئ وذعر وهلع على شاطئ تل أبيب بفعل صواريخ غزة

الأربعاء 10 مايو 2023 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: هروب وزيرة إسرائيلية صوب الملاجئ وذعر وهلع على شاطئ تل أبيب بفعل صواريخ غزة



غزة/سما/

أظهر مقطع فيديو، لحظة هروب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، نحو الملاجئ بعد إطلاق صفارات الإنذار.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كثيفة على عدة مناطق في فلسطين المحتلة.

وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا وغريبا في نفس الوقت، رصد اليوم الأربعاء، لسواحل تل أبيب، خلال لحظات إطلاق صافرات الإنذار، في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب.


ويشاهد في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات خوف وهلع في صفوف المستوطنين، حيث ركض جميع المتواجدين في البحر باتجاه الأبنية بشكل جماعي.


وتظهر اللقطات مجموعات كثيفة من الناس الذين كانوا متواجدين على شاطئ البحر، وهم يركضون بالتجاه اليابسة والأبنية السكنية بهدف الاحتماء.


وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "صافرات الإنذار دوت في جميع مستوطنات غلاف قطاع غزة من الجنوب وصولا إلى مدينة تل أبيب".


وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات وغان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان".


وقالت إن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة.

فيما كثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

#غزة

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