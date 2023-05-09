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قناة عبرية: نتنياهو وافق على قتل أطفال ونساء خلال الهجمات على غزة

الثلاثاء 09 مايو 2023 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو وافق على قتل أطفال ونساء خلال الهجمات على غزة



القدس المحتلة/سما/

أكدت القناة العبرية الـ 13 أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على قتل الأطفال في عملية الاغتيال التي نفذها فجر الثلاثاء، 9 مايو 2023، واستهدفت قادة من سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية تعقيبا على ما أوردته القناة 13: "بعد بث عنوان استفزازي ضد نتنياهو، القناة 13 تعتذر بعد أن أحدثت ضجة، حيث كان من ضمن ما تم بثه على القناة أنه تم قتل أطفال ونساء بموافقة نتنياهو.

واستشهد عدد من الأطفال، برفقة ابائهم، جراء استهداف الاحتلال لمنازل المواطنين وهم نيام، من بينهم أطفال الشهيد طارق عز الدين، وابنة الشهيد خليل البهتيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 9/5/2023، حصيلة الشهداء والجرحى للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا منذ فجر اليوم.

وأفادت الصحة باستشهاد 15 شهيداً ، من بينهم 4 اطفال و 4 سيدات، وإصابة 22 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، و لازال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم سلسلة من الغارات اغتالت فيها ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي وعوائلهم فيما قصفت عدة مناطق في القطاع.

#نتنياهو #غزة

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