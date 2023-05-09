وزارة الصحة بغزة تنعى شهيدها الدكتور جمال خصوان

غزة/ سما /

نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، الشهيد الدكتور جمال خصوان والذي ارتقى جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة خلال بيانٍ صحافي: “بقلوبٍ مطمئنة بقضاء الله وقدره، ننعى الشهيد الدكتور جمال خصوان رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء، والذي استشهد برفقة زوجته ونجله جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مدينة غزة”.

وأضافت: “ننعى هذه القامة الطبية والوطنية صاحب الهمة العالية، والذي قدم الكثير من محطات العطاء خلال مسيرته العلمية والعملية”.

وتابع: “تشهد للدكتور الراحل خصوان ميادين العمل الطبي أنه لم يتوانّ في تقديم رسالته الإنسانية، واليوم ترجل شهيداً”.

وختمت: “سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.