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فيديو للهاتف المنتظر.. جهاز جديد من "غوغل" قابل للطي

الإثنين 08 مايو 2023 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو للهاتف المنتظر.. جهاز جديد من "غوغل" قابل للطي



وكالات / سما /

تستعد "غوغل" لعرض هاتفها القابل للطي "بيكسل فولد" هذا الأسبوع ضمن فعالية خاصة بها باسم Google I/O 2023.

ولم تكشف "غوغل" عن مواصفات الهاتف القابل للطي، إلا أن مقطع فيديو ترويجيا قصيرا عرض الجهاز الشبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد.

 

ماهي أبرز التسريبات التي تحدثت عن مواصفات هاتف "بيكسل فولد"؟

  • ذكرت "سي إن بي سي" في أبريل الماضي، أن "بيكسل فولد" سيأتي بشاشة قياس 5.8 إنش، قابل للطي بحيث تصبح مساحة العرض مساوية لجهاز لوحي 7.6 بوصة.

  • سيدعم الهاتف معالجا من نوع Google Tensor G2.

  • ستحرص "غوغل" على إضافة مفصل سيكون الأكثر متانة في عالم الهواتف القابلة للطي، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية.

  • فيما يتعلق بعمر البطارية، تقول تسريبات إنها ستكون قادرة على جعل الهاتف يعمل لـ24 ساعة، أو 72 ساعة في وضع الحفظ الأقصى للطاقة.

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