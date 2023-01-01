فيديو للهاتف المنتظر.. جهاز جديد من "غوغل" قابل للطي

وكالات / سما /

تستعد "غوغل" لعرض هاتفها القابل للطي "بيكسل فولد" هذا الأسبوع ضمن فعالية خاصة بها باسم Google I/O 2023.

ولم تكشف "غوغل" عن مواصفات الهاتف القابل للطي، إلا أن مقطع فيديو ترويجيا قصيرا عرض الجهاز الشبيه لسامسونغ غالاكسي زد فولد.

ماهي أبرز التسريبات التي تحدثت عن مواصفات هاتف "بيكسل فولد"؟