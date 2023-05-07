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ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟

الإثنين 08 مايو 2023 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟



القدس المحتلة / سما /

 بعد أن طلبت سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل من وزارة الخارجية الإسرائيلية منع ترشيح ومشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كممثل للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" ، وإعلان بن غفير حضوره، يفكر السفراء الأوروبيون في عدم الحضور .

منذ اللحظة التي أعلن فيها بن غفير أنه سيصل الحفل - لا يمكن للحكومة الإسرائيلية إلغاء مشاركته. الآن ، تقول صحيفة يديعوت احرنوت يُترك الاتحاد الأوروبي ويقرر مصير حفل الاستقبال السنوي .

كجزء من المشاركة في الحدث الذي سيعقد هذا الثلاثاء في تل أبيب ، من المقرر أيضًا أن يخاطب بن غفير المشاركين ويهنئهم. لذلك وحسب التقرير يفكر وفد الاتحاد الأوروبي في إلغاء جميع الكلمات في هذا الحدث ، لذلك لن يتحدث بن غفير أيضًا. هناك احتمال آخر يتم النظر فيه، وهو خفض مستوى المشاركين إلى مستوى أصغر - حتى لا يشارك السفراء - وبالتالي فإن وصول بن غفير سيكون أيضًا أقل ملاءمة.

وشعرت سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بالحرج من أن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية ، التي تتولى وضع الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للسفارات الأجنبية ، قد رشحت الوزير بن غفير ممثلا للحكومة في الاحتفالية. التي تمت دعوة سفراء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى شخصيات عامة من إسرائيل.

السفراء الأوروبيون في إسرائيل لا يجتمعون مع بن غفير بسبب مواقفه العنصرية المتطرفة وأدائه كوزير. كما أن سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لم يلتق قط بن غفير أو أي من أعضاء كنيست حزبه عوتسما يهوديت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، أن سكرتارية الحكومة هي التي قررت أن يمثل بن غفير الحكومة في الحفل، قبل أسبوعين، وأن بن غفير صادق على ذلك، ما يلغي إمكانية استبداله إلا في حال وافق هو على ذلك.

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