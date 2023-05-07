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بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا

الأحد 07 مايو 2023 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا



أريحا/سما/

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحصار المفروض على محافظة أريحا والأغوار، بعد 16 يوماً من التشديدات على الحواجز المقامة على مداخلها.


وأكدت مصادر محلية، أنه جرى إبلاغ الارتباط الفلسطيني برفع الحصار، لكن لا تزال الحواجز والبوابات الحديدية والمكعبات التي أقامتها قوات الاحتلال موجودة، إلا أن الإجراءات ووجود جيش الاحتلال لم تعد قائمة حالياً.


ويأتي الحصار على أريحا، وهو الرابع منذ بداية العام الجاري، ووصلت أيامه لنحو شهر، بعد عمليات اطلاق نار استهدفت إسرائيليين، تلاها سلسلة من الاقتحامات لأريحا، وخاصة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ما أدى لاستشهاد تسعة من المخيم لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين سبعة منهم.


كما أدت تلك الاقتحامات إلى إصابة العشرات، ووصل عدد المعتقلين منذ بداية العام الجاري نحو مائة معتقل أربعين منهم من مخيم عقبة جبر.

القدس

#أريحا

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