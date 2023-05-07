نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن وجود تقدم من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "نتنياهو كشف في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع حماس".

وأوضحت "القناة 12" العبرية التي نقلت الخبر، أن هذا جاء رداً على الانتقادات التي تعرض لها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بعد تسليم جثامين عدد من الشهداء مؤخراً

ووفقاً للقناة فقد قال نتنياهو لوزيرة الاستيطان التي اعترضت على تسليم الجثامين: "بتنا أقرب من أي وقت مضى من إتمام اتفاق لاستعادة الأسرى، إلا أن الضغط الإسرائيلي يؤثر سلباً على هذه الجهود"، حيث كان يقصد عائلات الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول التي هاجمت الحكومة مؤخراً على ضوء تسليم عدد من جثامين الشهداء دون التوصل لحل يضمن استعادة الجنود.

وأضاف نتنياهو "جثث المقاومين الفلسطينيين لا تشكل ثقلاً خلال الحديث مع المنظمات الفلسطينية، يحدث ذلك فقط في حالات خاصة، والعائلات الثكلى تقوم بتضخيم الأمور".

في حين، قال وزير الجيش يوآف جالانت: إن "العائلات الثكلى مقتنعة بأننا نستهلك ورقة ضغط لدينا، ولكن الحقيقة أنه لا توجد علاقة بين مسلح لا تعرفه حماس في غزة، أقترح على العائلات التوقف عن هذه المقولات المضرة".

ووفقاً للقناة فهنالك مفاوضات سرية بين حماس والكيان بعدة وساطة دولية وأن هنالك تقدماً بهذا السياق، الأمر الذي يفسر "تصرفات حماس المنضبطة" مؤخراً، حسب قولها.

وبينت القناة فإن التقدم يشمل استعداداً من جانب حماس بإبداء ليونة في عدد ونوعية الأسرى الأمنيين المنوي إبعادهم إلى قطاع غزة مقابل "جثث الإسرائيليين".

ومع ذلك، فقد نوهت القناة إلى أن التقدم لا يعتبر بمثابة اختراق نحو صفقة تبادل، حيث بدا نتنياهو معنياً بتحقيق اتفاق مع حماس، وذلك في ظل فشله في تحقيق ذلك على مدار قرابة 10 سنوات مضت.