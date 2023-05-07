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مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة

الأحد 07 مايو 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة



القدس المحتلة/سما/

نقلت القناة 14 العبرية، مساء اليوم عن مسؤول سياسي إسرائيلي وصفته بالكبير قوله، أن "لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة ، وأن الأمر مسألة وقت فقط  لبدءها أو الانجرار إليها".

وأضاف المسؤول للقناة: " المواجهة العسكرية مع حماس في قطاع غزة محسومة وهي مسألة وقت فقط بسبب إدارتها موجة التحريض على تنفيذ العمليات في الضفة الغربية .

وزعم المسؤول الكبير أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أرسلوا توصياتهما إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للمصادقة علي شن العملية العسكرية ضد قطاع غزة، والامر يعود لهم بالمكان والزمان المناسب.

#غزة

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