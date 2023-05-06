حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

غزة/ سما /

قالت حركة حماس إنها لن تسمح لـ"إسرائيل"، بجعل ملف "غاز غزة" أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة هو ثروة طبيعية ملك لكل الفقراء والشباب والأجيال القادمة من شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".

ولفت أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل بالاستفادة من الثروات الطبيعية والغاز الموجود على سواحل قطاع غزة.

وتابع قاسم "لن نسمح للاحتلال أن يجعل من قضية غاز غزة مادة للابتزاز المواقف، أو أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف في الحالة الفلسطينية".