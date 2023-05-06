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قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

السبت 06 مايو 2023 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" تقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان



القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الافراج عن النائب الأردني عماد العدوان يوم غد الأحد،  جاء ذلك وفق ما أوردته القناة 14 العبرية مساء اليوم.

ووفق القناة، فان" اسرائيل" استسلمت للضغوط التي تمارس عليها من الأردن ومن المتوقع أن تفرج عن النائب الأردني غداً الأحد، واعادته إلى الأردن.

وأضافت القناة: "إنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب على خلفية قضية تهريب سلاح وذهب للضفة الغربية، قررت "إسرائيل" الافراج عن النائب الأردني ، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن كجزء من الإفراج ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الدولة.

وفي 23 أبريل 2023، أوقفت سلطات الاحتلال، النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، وذلك بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة.


وتداولت حسابات في الشبكة مقطع فيديو قصير يظهر سلطات الجمارك الإسرائيلية، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.

والعدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محامٍ؛ كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

#اسرائيل #عماد العدوان #الاردن

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