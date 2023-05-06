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حماس تؤكد التزامها وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني

السبت 06 مايو 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تؤكد التزامها وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني



الجزائر/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، التزام الحركة وجاهزيتها لتطبيق إعلان الشمل الفلسطيني وتنفيذه حتى تحقق الوحدة الفلسطينية على أرض الجزائر.

وأضاف الحية اليوم السبت خلال فعالية في الجزائر: "نقدر دور الجزائر التي احتضنت برعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إعلان الشمل الفلسطيني.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن شعبنا الفلسطيني بكل فصائله وقواه الوطنية موحد في ميدان المواجهة مع العدو الصهيوني.

وقال الحية "إننا وأبناء شعبنا موحدون في ميدان المواجهة مع هذا العدو، أيدينا على الزناد وبنادقنا في وجه العدو"، مشددا على أن وحدتنا أساس وضرورة.

وأضاف " لكم علينا عهد ولشهدائكم ولشهدائنا ولأطفالنا ولأطفالكم ولنسائنا ولنساكم أن نبقى الأوفياء لكم، فنحن رأس حربتكم في وجه العدو الصهيوني"، مردفاً أننا على يقين أننا سنحرر أرضنا وأقصانا.

#حماس #الجزائر #خليل الحية #فلسطين #عبد المجيد تبون #اعلان الشمل الفلسطيني
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