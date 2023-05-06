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وقفة احتجاجية في قلنسوة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة

السبت 06 مايو 2023 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية في قلنسوة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة



قلنسوة/سما/

محليات
|
أخبار محلية
06/05/2023 - 18:41
قلنسوة: وقفة احتجاجية تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة
رفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة باستفحال الجريمة، وأخرى منددة بتقاعس الشرطة في كبح جماح الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

شارك العشرات من أهالي قلنسوة ونشطاء مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية على المدخل الرئيسي للمدينة، وذلك تنديدا باستفحال الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتقاعس الشرطة.

وكان بين المشاركين في الوقفة أمهات ثكلى لضحايا جرائم قتل ارتكبت في السنوات الأخيرة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة باستفحال الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وأخرى منددة بتقاعس الشرطة في كبح جماح الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

كما رفعت خلال الوقفة صور عدد من ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت منذ مطلع العام والسنوات الماضية، فيما حملت أمهاتهم مسؤولية استفحال الجريمة على الشرطة والحكومة.

#قلنسوة #الداخل المحتل

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