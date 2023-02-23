كتائب شهداء الأقصى "كتيبة طولكرم" تنعى خرويش والشافعي

طولكرم / سما /

نشرت كتائب شهداء الأقصى "كتيبة طولكرم"، صباح اليوم السبت، بياناً صحفياً نعت من خلاله الشهداء حمزة خرويش وسامر الشافعي، والذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم طولكرم.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

بكل آيات الفخر والأعتزاز نزف لكم شهدائنا الأبطال أسود الأشتباك رجال الصعاب أبنائنا وعزنا وفخرنا

الشهيد المشتبك منفذ عملية الثأر إفني حيفتس أسد الكتيبة ومحقق ثأر فلسطين من واجه مصيرة أمةٍ كامله لوحده دون تردد من أخذ على عاتقه إرث الكرمي وشرف مدينتكم الشهيد البطل قمرنا وحبيبنا أسد الكتيبة وأبنها المدلل حمزة خرويش

والشهيد المشتبك البطل سامر الشافعي .

ناموا قريري العين فوالله قد فزتم ونحن اللذين خسرنا

وكما قلتها يا حمزة إذا ذهبت إلى العُلى فلن تذهب لوحدك فستأخذ معك أرواحاً من جنود بني صهيون فصدقت الله حياً وميتاً فطوبى لكم الشهادة وإنا على دربكم سائرون .

يا جماهير شعبنا العظيم زفوا أبنائكم إلى العُلى بما يستحقون فوالله قد رفعوا شأنكم وأعادوا لكم عزكم فهم يستحقون منكم الكثير

ولا تحزنوا ولا تيئسوا فوالله لدينا أسود مثل حمزة وسامر والأمير لم تكشف عن أنيابها للمحتل حتى الأن ولن نتواعد بالرد السريع لأن مثل حمزة وسامر يستحقوا منا أن نرد بما يليق بقيمتهم وسيكون ردنا بحجم ألمنا وسيدفع المحتل ثمناً باهظاً بأذن الله .

فالدم بالدم يا بني صهيون

إخوتكم وجنودكم

كتائب شهداء الأقصى

مجموعة الرد السريع(كتيبة طولكرم)