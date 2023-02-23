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لا تطوير لحقل مارين غزة دون عودة أسرانا

هنغبي: حماس تلعب لعبة مزدوجة وسنحافظ على قوة الردع ضدها

السبت 06 مايو 2023 07:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنغبي: حماس تلعب لعبة مزدوجة وسنحافظ على قوة الردع ضدها



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، مساء الجمعة، حركة "حماس" بأنها "تلعب لعبة مزدوجة ومعقدة"، وتسمح للجهاد الإسلامي بـ "التنفيس عن الإحباط" الذي تشعر به الحركتان من خلال إطلاق الصواريخ.

وزعم هنغبي في مقابلة مع قناة 13 العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي حافظت على الردع ونفذت هجومًا قويًا ضد حماس خلال الجولة الأخيرة منذ يومين.

وردًا على سؤال وجه له بشأن ما كشفته القناة ذاتها أمس عن محادثات تجري لإمكانية تطوير حفل غاز "مارين" الواقع على بعد 30 كيلو متر من غزة، قال هنغبي: "لن يسمح بتنفيذ أي مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، وهناك الكثير من المشاريع المطروحة التي لن يسمح بتنفيذها بدون أن يعود أرون شاؤول، وهدار غولدن".

وتطرق لزيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى السعودية، معربًا عن أمله في أن تكون هناك انفراجة قريبة في ملف التطبيع مع المملكة، باعتبار أن ذلك هدفًا لإسرائيل.

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