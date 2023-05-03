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3 شهداء

جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذي عملية الاغوار والتي قتل فيها 3 مستوطنات

الخميس 04 مايو 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذي عملية الاغوار والتي قتل فيها 3 مستوطنات



رام الله / سما /

استشهد ثلاثة  مقاومين واصيب عدد اخر من المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

واعلن جيش الاحتلال عن اغتياله منفذي عملية الأغوار التي نفذت قرب مستوطنة "حمرا" في مطلع نيسان/أبريل الماضي، وقتل فيها 3 مستوطنات.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهداء عبارة عن أشلاء قطعت رؤوس بعضهم.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن منفذا عملية الأغوار: هما الشهيدين حسن قطناني ومعاذ المصري، في حين أن الثالث هو صاحب المنزل ابراهيم جبر.

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية، إلى حارة الياسمينية في البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل وسط اندلاع إطلاق نار وأصوات انفجارات.

وأفادت مصادر محلية، ان تعزيزات لقوات الاحتلال اقتحمت المدينة صباح اليوم من عدة محاور، وسط اشتباكات في المنطقة.

وقررت التربية والتعليم في نابلس تأخير الدوام المدرسي نظراً للأوضاع الراهنة في المدينة.

يتبع..

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