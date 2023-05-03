أسير قسامي ينتقم لاغتيال الشيخ خضر عدنان

رام الله/سما/

هاجم الأسير محمد عبد الفتاح خروشة سكان نابلس ، مساء الأربعاء 3/5/2023، أحد ضباط الاحتلال الصهيوني في سجن "مجدو"، ردًا على اغتيال الشيخ خضر عدنان.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال دفعت بوحدات القمع إلى قسم 10 في سجن مجدو، ودوت صافرات الإنذار في السجن، وقامت بإغلاق السجن بشكل كامل، وأطلقت وحدات القمع قنابل الغاز السام داخل غرف الأسرى في قسم 10، واستطاعت اخراج الضابط، ونقلت الأسير "خروشة" إلى جهة مجهولة.

وأشار إعلام الأسرى إلى أن أوضاع متوترة تسود سجون الاحتلال منذ الأمس على إثر اغتيال الاحتلال للقيادي الشيخ الأسير خضر عدنان داخل سجونه، بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يومًا، بعد أن رفضت اطلاق سراحه بكفالة أو نقله إلى مستشفى مدني ليبقى تحت الملاحظة الدائمة.

والأسير "محمد خروشه" هو نجل الشهيد البطل عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حواره والتي أدت لمقتل 2 من المستوطنين قبل عدة أسابيع ، وهو ينتمى إلى حركة حماس، وجرى اعتقاله يوم استشهاد والده بتاريخ 7/3/2023 ، ولا يزال موقوفا.