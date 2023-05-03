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قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..

الأربعاء 03 مايو 2023 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..



القدس المحتلة/سما/

تحت عنوان نتنياهو ينتقم من غالانت، كشف تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم عن أبعاد الخلاف بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش في حكومته، يوآف غالانت.

ونقلت القناة 12 عن مصادر أميركية وإسرائيلية، لم تسمّها "أن نتنياهو منع غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركيّة، وعلى رأسهم مسؤولون في أجهزة الأمن الأميركية.

وذكر التقرير أن السفر المفترض لغالانت، لم يكن مرتبطا بجدول زمنيّ محدّد، بل إن وزير الأمن كان ينوي السفر إلى واشنطن ونيويورك، للاجتماع في أوقات مختلفة، استجابة لدعوتين تلقاهما؛ غير أن نتنياهو رفض ذلك، وبواسطة موظفين في مكتبه، أوعز لغالانت بألا يسافر.

وأوضح التقرير أن نتنياهو قد منع غالانت من السفر، مرّتين.

ويمنع نتنياهو الوزراء في حكومته من إجراء زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، أو الإمارات، طالما أنه هو، لم يسافر إليهما.

والتعليمات التي أصدرها نتنياهو لوزرائه قبل نحو شهر ونصف، هي أنه "طالما أنني لم أجر زيارة إلى هناك، فلن يفعل أحد ذلك".

ورفض مكتب غالانت التعليق على التقرير فيما وصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه "غير دقيق"، فيما امتنع البيت الأبيض حتى الآن عن دعوة نتنياهو وسط مخاوف من تطورات ما عرف باسم "الإصلاح القضائي للحكومة" وأجندة اليمين المتطرف، وأثر ذلك على الداخل الإسرائيلي.

#نتنياهو #غالانت

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