استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

غزة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي، أن 43% من المستوطنين يؤيدون شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، فيما 34٪ يعارضون هذه الخطوة.

ووفق الاستطلاع الذي أوردته قناة كان العبرية مساء اليوم، فان الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد تعاملت بشكل أفضل مع تهديدات غزة.

وبحسب القناة، فان 42% يعتقدون أن حكومة لابيد-بينت تعاملت بشكل أفضل مع القضايا الأمنية، و71% يقيّمون أداء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "سيء".

وفي السياق، ذكرت القناة أن "تقديرات المنظومة الأمنية تشير إلى ان جولة القتال المقبلة مع غزة ليست بعيدة".

وأضافت، أن "السؤال المهم هو هل إسرائيل ستنجر إليها رغما عنها مثلما حدث أمس، أم هي من سيفتتح الجولة؟.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، لقطات لمظاهرة حاشدة تجري لسكان سديروت احتجاجا على ضعف الحكومة في مواجهة غزة ويرددون هتافات نريد توجيه رد ضد غزة أكثر قوة".